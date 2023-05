Sérgio Conceição: "Característica da equipa, clube e região, na qual é um orgulho poder estar inserido"

Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão do FC Porto-Vitória de Guimarães, partida da última jornada que começa às 18h00 de sábado

O campeão nacional FC Porto caminhou firme na perseguição ao líder Benfica, frisou hoje o treinador Sérgio Conceição, deixando apreço aos "dragões" por prosseguirem na luta pelo título até ao fim da I Liga de futebol.

"Fomos perseverantes e resilientes na nossa maneira de estar. Faz parte do ADN desta equipa não atirar a toalha ao chão em nenhum momento, apesar de saber que, à medida que fomos perdendo alguns pontos que não eram expectáveis, ficava mais difícil. Essa é uma característica da nossa equipa, dos meus jogadores, deste clube e desta região, na qual é um orgulho poder estar inserido", avaliou o técnico, em conferência de imprensa.

Sérgio Conceição falava na véspera da receção ao Vitória de Guimarães, uma das duas partidas da 34.ª e última jornada da I Liga que serão decisivas na discussão do título, na qual as "águias" chegaram a ter uma vantagem máxima de 10 pontos para os "dragões".

"Não fizemos tudo bem nem é normal [haver] uma distância tão grande [na liderança da I Liga]. Estamos habituados, ano após ano, a dar uma resposta fantástica, ultrapassámos sempre a barreira dos 80 pontos e já fomos campeões com 85, pontuação que podemos alcançar se ganharmos amanhã [sábado]. Agora, não jogamos sozinhos e temos de ser mais fortes a todos os níveis, mesmo quando existem adversidades inerentes ao próprio jogo, sendo que, às vezes, junta-se uma terceira equipa que nem sempre é feliz", atirou, referindo-se às equipas de arbitragem.

Benfica e FC Porto entram para a ronda decisiva da 89.ª edição da I Liga separados por apenas dois pontos, esperando os "dragões" um volte-face "milagroso" para arrebatarem uma inédita revalidação do título ao cabo da sexta temporada da "era" Sérgio Conceição.

As águias conquistarão o seu 38.º cetro da sua história se baterem em casa o lanterna-vermelha e já despromovido Santa Clara, mas um empate até pode servir, desde que, à mesma hora, os "azuis e brancos" não derrotem o Vitória de Guimarães e superem os 11 golos de diferença favoráveis ao Benfica na contagem entre tentos marcados e sofridos.

O clube da Luz também festejará em caso de derrota, desde que o FC Porto não triunfe frente aos vimaranenses, cenários que deixam os "dragões" com diminutas hipóteses de vencerem a I Liga pela 31.ª ocasião e lograrem o nono bicampeonato do seu palmarés.

"Houve momentos esta época que não foram tão positivos, mas até estamos à frente no campeonato dos "grandes". Isso acontece porque não fizemos tão bem as coisas contra equipas teoricamente mais acessíveis, mas temos de ultrapassá-lo obrigatoriamente. Se houve jogos em que estivemos bem posicionados para ganhar ou, no mínimo, empatar? Tivemos", admitiu Sérgio Conceição, sobre os percalços dos "azuis e brancos" na prova.

Ao longo da primeira volta, o FC Porto foi averbando empates nas visitas ao Estoril Praia (1-1, na sétima ronda), ao Santa Clara (1-1, na 11.ª) e ao Casa Pia (0-0, na 15.ª), saindo derrotado no terreno do Rio Ave (1-3, na quarta) e na receção ao Benfica (0-1, na 10.ª).

Os únicos "deslizes" sofridos depois da viragem da I Liga foram o desaire caseiro com o Gil Vicente (1-2, na 22.ª) e o "nulo" na visita ao Sporting de Braga (0-0, na 25.ª), cenário que coloca os "azuis e brancos" na iminência de fazerem a melhor segunda volta da "era" Sérgio Conceição, com 46 pontos em 51 possíveis, se baterem o Vitória de Guimarães.

"Normalmente, todos os jogos em que perdemos pontos ficam-me na cabeça. Sentimos muito e tentamos trabalhar dentro desses erros para podermos evoluir os jogadores e a equipa. Iniciámos o campeonato de uma forma não muito consistente, mas chegámos a um ponto em que sinto que já somos mais maduros e estamos mais espertos", concluiu.

O FC Porto, segundo classificado, com 82 pontos, dois abaixo do líder Benfica, recebe o Vitória de Guimarães, quinto, com 53, no sábado, às 18h00, no Estádio do Dragão, no Porto, numa partida arbitrada por Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.