Sérgio Conceição: "Braga-Sporting? Temos o jantar, no estágio"

Treinador do FC Porto falou em conferência de antevisão ao jogo com o Moreirense, marcado para as 21h15 de segunda-feira.

Os perigos do Moreirense: "Na estatística não entro, o Moreirense já tirou pontos em casa a equipas que lutam pelo título. Olhamos para a sua dinâmica, depois, principalmente, para o que temos de fazer na preparação do jogo em função da nossa equipa e olhar para a equipa do Moreirense, uma equipa difícil, historicamente um jogo difícil, mais um do campeonato, temos que levar a partida para onde queremos, onde no sentimos confortáveis, para ganhar os três pontos."

Preparação do jogo: "Nós preparamos a equipa para todos os momentos. Nas alturas em que vamos estar em ataque organizado, em que o adversário tem algum espaço para explorar, o nosso equilíbrio defensivo vai ser fundamental. Nós também vamos ter esse espaço, não olhamos para o jogo de uma forma só. Temos de perceber que há muitos momentos em que os jogos se podem decidir. Preocupamo-nos com tudo isso, com o jogo jogado e com as bolas paradas, os tais esquemas táticos que trabalhamos. É verdade que o Moreirense atacará de uma forma mais rápida a baliza do adversário, tem qualidade técnica para o primeiro passe e um ou outro jogador perigoso a aproveitar esses passes. Cabe-nos estar seguros e equilibrados."

Jogo entre Braga e Sporting mais logo: "Tenho [outros planos]. Temos o jantar em estágio, às 20h00. 19h15 no Dragão, às 19h30 a saída e depois jantar. Vamos jantar. Depois do jantar, com certeza ainda há algum tempo, mas esse jogo não é prioridade."