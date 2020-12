Sérgio Conceição: "Base para se ganhar é a consistência da equipa"

Treinador do FC Porto realça as melhorias recentes da equipa portista

Sérgio Conceição em conferência de imprensa, na manhã desta terça-feira, no Olival, antes do jogo entre FC Porto e Vitória de Guimarães.

Números sobre a defesa nos jogos fora:

Atacamos melhor, estamos preparados para defender bem. Tem a ver com a consistência da equipa, tem estado bem, somos equipa madura, sabe o que quer do jogo, sabe estar nos diferentes momentos do jogo, tudo está relacionado. Temos tido consistência, temos melhorado, a base para se ganhar é essa mesma consistência.

Mbemba:

Vai ser difícil estar disponível para amanhã.

Quaresma reencontra-se com o FC Porti:

Estou atento ao Vitória no geral. Quaresma tem muita experiência, qualidade, como outros do Vitória, Rochinha, Edwards, André André, André Almeida, etc. Temos que olhar para a equipa no seu todo. Estamos atentos às individualidades, faz parte da observação, não mais do que isso.