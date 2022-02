Sérgio Conceição avisa: "Marca um golo a cada 96 minutos, salvo erro"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, falou à Sport TV após a conferência de Imprensa desta quarta-feira.

Quanto é que vale a vantagem do FC Porto: "Se vamos para Roma a pensar que estamos em vantagem e deixamos andar o jogo, podemos ter dissabores. Quero um papel ativo e a minha equipa, aliás, não sabe funcionar de outra forma. Quando marcamos golo, a reação da equipa é ir à procura do segundo e não gerir a situação. Este jogo não será diferente."

Preparou a equipa também a pensar em Immobile: "Também... É o jogador que precisa de menos minutos para fazer golos no campeonato italiano, que é extremamente competitivo. Marca um golo a cada 96', salvo erro. Só para as pessoas perceberem o nível de jogador de que estamos a falar. Alertei para a possibilidade de jogar."

Suspensão de Pepe pode afetar a gestão da defesa na Europa: "O Pepe é uma opção, pode jogar amanhã se eu entender que deve entrar de início. Estou farto de falar da mesma coisa, porque não sou de elogio fácil, mas a verdade é que o Pepe é um profissional fantástico, uma excelente pessoa de família. É muito estável e maduro, um jogador de caráter e nada do que possam dizer ou o ambiente que se possa criar à volta dele vai interferir em nada o rendimento."

Canções de embalar dos adeptos da Lázio: "No final do jogo, se correr bem, sim... Mas prefiro sentir os adeptos do FC Porto. Em 2019, quando defrontámos a Roma na Champions, o Estádio Olímpico parecia o Estádio do Dragão. Espero ouvir muito os adeptos do FC Porto."