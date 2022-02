Sérgio Conceição avança com queixa contra Varandas

Em causa o comunicado do Sporting que acusa o treinador do FC Porto de estar presente na confusão que se verificou nos corredores do Dragão.

Sérgio Conceição promete contra-atacar. Caso o Sporting apresente uma queixa-crime, conforme foi referido no comunicado do clube de Alvalade, contra o treinador do FC Porto, este irá "avançar para uma queixa por denuncia caluniosa, por estar 100% seguro dos factos", referiu a O JOGO uma fonte próxima de Conceição.

Contudo, mesmo que os leões não avancem, o técnico não deixará passar em claro a situação e avançará para "uma queixa por difamação" na sequência do foi escrito no referido o comunicado divulgado pelo Sporting, no sábado, porque "imputa em praça publica um comportamento ao treinador que este não teve", acrescenta a mesma fonte que diz, ainda que isso mesmo "é confirmado no relatório do árbitro", agora tornado público.

Conceição considera que Frederico Varandas está a persegui-lo uma vez que em 2019 "tentou de tudo" para que o treinador do FC Porto "não estivesse no banco na final da Taça, contra o Sporting", tendo, depois, ficado célebre o não cumprimentar de Conceição ao presidente do Sporting.