Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a vitória por 2-1 sobre o Casa Pia, este domingo, na 32.ª jornada da I Liga.

Mensagem de força: "Quero mandar um abraço grande ao nosso técnico de equipamentos que ontem teve um problema grave de saúde. O grupo de trabalho está com ele e com a família dele. É uma vitória dedicada e ele, sem dúvida. Faz parte do grupo, da nossa família desportiva."

Veron desbloqueou o jogo, mas tem jogado pouco esta época: "É o nosso trabalho diário, o meu e dos diferentes departamentos. Não damos nada a ninguém. Quando achamos que o jogador está a perceber o que nós queremos, que está bem física e emocionalmente, que sabe o que é representar o FC Porto em termos de atitude... a partir daí, é uma questão de escolha do momento. Hoje correu bem, os jogadores têm de estar disponíveis. O desespero é meu, porque não posso contar com eles mais tempo. Desespero deles não tem de haver, são acompanhados por muita gente, não lhes falta nada. Depois, têm de levar comigo. Mas faz parte da evolução deles e da capacidade de perceberem onde estão. O Veron veio do Brasil, com alguns problemas dentro e fora de campo. Tem que haver tempo. Metê-lo mais vezes não estando bem aí, sim, eu acabava por queimá-lo, e não é isso que eu quero."