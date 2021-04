Sérgio Conceição avalia os sub-21 de Portugal: "Dá-me uma satisfação enorme"

Fábio Vieira é um dos jogadores do FC Porto no Europeu de sub-21

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao encontro com o Santa Clara, marcado para as 20h30 de sábado.

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com a prestação dos jogadores do FC Porto que marcaram presença na fase de grupos do Europeu de sub-21, por Portugal. O treinador lembrou que oito dos titulares no último jogo, frente à Suíça, foram formados pelo clube azul e branco.

"Eles estão em constante avaliação. Tenho noção que alguns estiveram muito bem, eu vejo os jogos. E fiquei satisfeito com isso. Recebi uma mensagem a dizer que oito dos jogadores titulares contra a Suíça foram lançados por mim, no FC Porto. Isso dá-me uma satisfação enorme. Não tem a ver com serem jovens do Olival, mas com a qualidade deles", referiu.

"Gostei muito de os ver em ação. Dando o exemplo do Diogo Leite e do Fábio Vieira, que fizeram quase a totalidade dos três jogos e são dois jogadores que não têm tido tantos minutos no clube como desejariam. E a prestação na Seleção foi fantástica. Chegam às seleções e dão uma boa resposta", acrescentou.