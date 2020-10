Sérgio Conceição avalia momento de Evanilson e Felipe Anderson

Sérgio Conceição em declarações ao "Esporte Interativo".

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, falou ontem, segunda-feira, aos microfones do "Esporte Interativo", sobre o momento dos reforços brasileiros do FC Porto.

Como gerir momento do Evanilson pelo destaque do último jogo: "É ele perceber que está a trabalhar para fazer parte do onze do FC Porto com mais regularidade, fez um jogo, praticamente, jogou pouco tempo contra o City. Teve a felicidade de ter mais mediatismo porque fez o golo, mas houve outros jogadores que trabalharam para que esse golo se fizesse. Ter essa humildade de perceber que está no início e que tem de trabalhar muito para dar continuidade a este bom momento. Há muito trabalho pela frente, há uma evolução normal e natural de um miúdo de 20 anos mas que tem do seu lado essa qualidade, esse talento e essa humildade de perceber que não fez ainda nada, que está no começo de uma carreira que pode ser bonita".

Felipe Anderson: "O que eu vi do Felipe nos outros anos, nomeadamente em Itália e Inglaterra, é de um jogador de extrema qualidade, isso ninguém duvida. Agora isso faz parte do passado. O Felipe tem essa noção. Para voltar a ter momentos tão brilhantes como teve é preciso trabalhar muito e perceber que agora é que é importante. Tudo o que ele fizer agora pode ter consequências bonitas no futuro, tudo aquilo que passou já não interessa, fica lá em casa no armário, no museu, e o que é importante é o que ele faz hoje e o que fará num futuro próximo no FC Porto".