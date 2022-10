Sérgio Conceição: "Ausência do Pepe deixa-nos fragilizados"

Treinador do FC Porto falou sobre o central, lesionado, na antevisão ao jogo com o Bayer Leverkusen, da quarta ronda da Champions.

Importância dos três pontos: "É fundamental ter um bom resultado e a vitória é importante para nós. Depois temos um jogo em Brugge e decidimos com o Atlético (de Madrid) em casa. Temos noção disso. Volto a dizer: são jogos muito equilibrados, muito competitivos, onde os pormenores podem fazer a diferença e temos trabalhado nesse sentido, percebendo o poderio do adversário. Mas estamos muito confiantes no que vamos fazer a na vitória que queremos alcançar."

Pepe é baixa devido a lesão: "A dupla Fábio Cardoso-David Carmo está pronta?

Têm de estar prontos. Estão no FC Porto, estão disponíveis para jogar. Depois, depende da estratégia. Claro que queria contar com toda a gente. O único que está fora é o Pepe, o que nos deixa mais fragilizados, porque é um jogador muito importante no balneário e no campo, pela experiência, pela qualidade e tudo o que acrescenta à equipa. Agora, não estará o Pepe, estarão outros 11 e mais 5 reforços que vão lá para dentro defender ao máximo as cores do clube e querer alcançar esta importante vitória."