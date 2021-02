Sérgio Conceição atira-se à APAF, fala em "grandes hipocrisias" e diz: "Defendo os meus jogadores"

Treinador do FC Porto respondeu à APAF, que anunciou a apresentação de uma queixa contra o técnico após as declarações que se seguiram ao jogo com o Belenenses, onde os dragões contestaram a arbitragem de Fábio Veríssimo.

Importância do jogo com o Braga: "O desafio é ganhar o jogo, é um jogo que vale três pontos, como outro e o que há de vir. A importância que damos é a mesma que fomos aos outros. Obviamente temos noção da classificação do Braga, da boa classificação do Braga, da proximidade que tem connosco e dos pontos de diferença que temos em relação ao primeiro classificado. Temos consciência de que vamos encontrar um Braga forte e o Braga vai encontrar um FC Porto forte. Vamos dar uma resposta à altura do nosso clube."

Resposta de Sérgio Conceição à APAF: "Nós não precisamos dessas situações para jogarmos sempre a um nível alto, a equipa é sempre competitiva, mas não precisamos dessas coisas, muito menos dessas situações negativas. Não precisamos disso para ganhar jogos. Estamos atentos ao que vai acontecendo, sentimos essa revolta muitas vezes, por situações claras para toda a gente menos para quem toma decisões nesse sentido. Podemos meter aqui mais uma acha para a fogueira, não querendo incendiar como já fui acusado pela APAF. Aproveito já para dizer: a APAF devia preocupar-se em defender os árbitros, sem dúvida, e principalmente perceber o contexto e ambiente em que os árbitros estão inseridos. Deviam pegar mais por isso, nessa situação da nomeação do Fábio Veríssimo para o jogo do FC Porto, tendo a semana sido de polémica e difícil para o árbitro, de pressão enorme. Isto aquilo com que a APAF se deve preocupar e falar. Além de declarações que possam haver de treinadores que se sentem injustiçados e sentem receio pela integridade física dos jogadores, que só é defendida com cartões amarelos e vermelhos. Depois vêm com grandes hipocrisias. Eles defendem a sua dama e eu defendo os meus jogadores".