Sérgio Conceição atingiu 200 vitórias na Liga: "Os jogadores fazem milagres"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador portista, após o FC Porto-Santa Clara (2-1), jogo relativo à 28.ª jornada da Liga Bwin.

Exibição: "O que tem acontecido ultimamente é que, não digo que seja demérito nosso, mas também é mérito dos adversários, que vêm aqui de uma forma desinibida conseguir os pontos necessários na luta pelos seus objetivos. Hoje tivemos um Santa Clara que é último na tabela, mas que tem jogadores a nível individual que podiam estar noutra zona onde estivessem mais confortáveis no campeonato. Sabíamos disso, sabíamos da importância deste jogo. Como em todos os jogos, quando se vai aproximando o final, esse peso é ainda maior, há mais impaciência de toda a gente. É do público, é dos jogadores, por vezes, querendo fazer as coisas não depressa, mas à pressa, o que é diferente. E não tendo esse discernimento, não se descobre os espaços que queremos descobrir, não se mete toda uma dinâmica em posse que é necessária para depois, quando perdemos a bola, impedirmos o adversário de sair com perigo. Além disso, acho que na primeira parte poderíamos e deveríamos ter saído para o intervalo com mais golos e fazer uma segunda parte controlando com bola o jogo. Foi dos jogos em que se calhar não estive tão bem ao intervalo na palestra, porque os jogadores não entenderam o que queria. A culpa é minha. De qualquer das maneiras, fizemos o golo. Sofremos outro no final numa situação que não é normal, mas que temos de trabalhar. Faz parte do que é a evolução normal e natural da equipa. O importante foram os três pontos".

Quatro pontos para o Benfica: "Foi isso. Foram duas vitórias. Temos de continuar a ganhar os nosso jogos, olhar para aquilo que podemos controlar e continuar. Agora pensar no Paços de Ferreira, que é o próximo rival que temos, e mais umas finais até ao final da época, com duas meias-finais da Taça de Portugal. É jogo a jogo que vamos andando e em maio fazemos as contas".

200 vitórias na Liga: "Os jogadores fazem milagres. No Olhanense, na Académica, no Braga, no Vitória, no Nantes... e no FC Porto. Mérito deles. O meu obrigado a todos os jogadores que passaram por nós, equipa técnica, que nos permitiram chegar a este número tão rápido. Queria chegar muito mais rápido, não consegui. Estou contente qb. É mérito de toda a gente, de todos os clubes por onde passei, das estruturas por onde passei".