Sérgio Conceição ataca recorde de José Maria Pedroto frente ao Boavista

Pode tornar-se este sábado no treinador mais bem sucedido da história do FC Porto nos dérbis da Invicta.

O Estádio do Dragão poderá, este sábado, ser palco de mais um episódio importante na já extensa história dos jogos entre o FC Porto e o Boavista. Se os portistas voltarem a derrotar o "vizinho" do Bessa, tal como aconteceu na primeira volta do campeonato (5-0), Sérgio Conceição destacar-se-á como o treinador mais bem sucedido do clube azul e branco no dérbis da Invicta.

O técnico, de 46 anos, passaria então a somar oito triunfos frente aos axadrezados, mais um do que José Maria Pedroto e mais dois do que Artur Jorge. Com uma diferença para ambos: Conceição alcançaria esta marca sem nunca ter perdido ou empatado contra os boavisteiros, ao contrário do "Mestre" e do "Rei Artur", que precisaram de disputar 11 partidas para chegarem aos respetivos registos. Mais: Sérgio igualaria ainda o recorde absoluto de triunfos (oito) no encontro que faz vibrar a cidade portuense, esse, sim, ainda na posse do "Zé do Boné", como também era conhecido Pedroto, que aos sete triunfos pelos dragões ainda acrescentou outro, em representação das panteras, na época de 1975/76, quando se superiorizou (1-0) à equipa então orientada por Branko Stankovic.

As sete vitórias obtidas por Sérgio Conceição até agora foram imaculadas. O FC Porto não só marcou um média de 2,6 golos por jogo, como terminou sempre sem sofrer. O 1-0 foi o triunfo mais curto e verificou-se nas épocas de 2018/19 e 2019/20, ambos no Bessa, que, curiosamente, também foi palco do mais volumoso: 5-0 (2020/21). Na última temporada, no Dragão, os portistas venceram por 4-0, num dérbi disputado numa data especial para os portuenses: a noite de São João.