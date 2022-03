Sérgio Conceição ataca um recorde de Bobby Robson no FC Porto

Treinador de 47 anos pode igualar a melhor série do FC Porto sem perder no campeonato... no local (Paços de Ferreira) onde foi derrotado pela última vez.

Sérgio Conceição pode igualar no domingo a melhor série do FC Porto sem perder no campeonato. O atual treinador portista soma 52 jogos sem conhecer a derrota e está a um de igualar o recorde do clube, conseguido entre 1994 e 1996, então sob o comando de Bobby Robson.

O registo histórico pode ser alcançado em Paços de Ferreira, palco da última derrota (3-2) do FC Porto no campeonato. Aconteceu a 30 de outubro de 2020 (6.ª jornada), com a curiosidade de os dois últimos golos dos pacenses terem sido marcados por Stephen Eustáquio e Bruno Costa, dois dos reforços dos dragões para esta temporada.