Sérgio Conceição assiste ao Portugal-Islândia de Sub-21

Sérgio Conceição com a esposa no Portugal-Islândia

Jogo da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de Sub-21 realiza-se em Portimão

A transmisão do Canal 11 revelou: Sérgio Conceição, acompanhado pela esposa, está entre o público que assiste, no Portimão Estádio, ao Portugal-Islândia, partida da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de Sub-21.

Com o plantel do FC Porto de folga durante o fim de semana - regressa aos treinos na tarde de segunda-feira - e com o filho Francisco Conceição entre os convocados de Rui Jorge, o treinador do FC Porto aproveitou para assistir ao jogo que começou com dois portistas na equipa titular: João Mário e Fábio Vieira.