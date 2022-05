Sérgio Conceição: "Assim juntos vamos conseguir conquistar mais títulos"

Declarações de Sérgio Conceição no Estádio do Dragão horas depois do FC Porto vencer o Benfica, em Lisboa, conquistando o 30º título de campeão

No coreto do Estádio do Dragão, rodeado por milhares de adeptos do FC Porto, Sérgio Conceição falou em necessidade de unidade para sequência ao "trilho de vitórias e conquistas".

""Esta festa é fantástica, onde todos nos, jogadores, treinadores, staff são importantes. Era importante que estivesse aqui mais importante deste clube na sua história, e temos de o dizer com toda a verdade deste mundo, que é o nosso presidente. Acho que embelezada esta festa estar aqui, mas percebo, porque, tal como ele, já penso na Taça e, se Deus quiser, estaremos aqui no dia 22 a festejar a dobradinha. É isso que quero: esta união, vontade de estarmos juntos, porque, só assim, só assim vamos conquistar mais títulos e dar sequência a este trilho fantástico de vitórias e conquistas a partir do momento em que o presidente assumiu isto."

"É uma maravilha. E fácial estar aqui a dar dois bitaites, enquanto que outras pessoas fazem quilómetros e sacrifícios só para estar aqui para nos aplaudir e nos ver. Para esses é a dedicatória de tudo o que possamos conquistar, bem como a nossa determinação, ambição e tudo o que possamos dar diariamente. É por eles. Sabemos a dificuldade em que vivemos, o contexto em que vivemos. O meu muito obrigado a todos os adeptos, sócios e simpatizantes do FC Porto, porque o FC Porto é isto. E sendo isto, lá dentro temos de fazer, no mínimo, mais", disse ainda.