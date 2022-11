Sérgio Conceição: "Às vezes com alguns exageros, mas que fazem parte do que eu sou como pessoa"

Treinador do FC Porto esteve num jantar de homenagem à equipa do Leça que, em 1994/95, conquistou a segunda liga. Ali, Sérgio teve a primeira lesão grave e o primeiro título. "Admito alguns exageros, fazem parte do que sou", vinca

Sérgio Conceição regressou às origens na noite desta sexta-feira. O treinador do FC Porto compareceu no jantar de homenagem à equipa do Leça que, em 1994/95, conquistou a II Liga.

Reencontro com antigos colegas: "Tive a sorte de apanhar um grupo muito bom a nível de qualidade futebolística, mas também humana e a prova disso é que depois de quase 30 anos estamos aqui num clima fantástico. Éramos um grupo de amigos e muito bem orientado pelo Joaquim Teixeira e o nosso presidente, que teve um papel fantástico, Manuel Rodrigues. É um bocado nostálgico, passaram muitos anos, mas é uma alegria rever pessoas que já não via há muitos anos. Parabéns ao grupo que organizou. Este é o verdadeiro futebol."

Importância de Joaquim Teixeira: "Tive a sorte de tê-lo como treinador numa fase muito importante da minha vida. Num momento difícil, por tudo o que conhecem a nível familiar. Ele foi uma pessoa muito importante, como treinador era fraquinho [risos], como homem continua a ser uma pessoa espetacular. Também o apanhei no FC Porto, era treinador adjunto de António Oliveira, também o tive na Seleção, tivemos sempre este contacto, carinho e amizade muito fortes. Acompanhei o seu percurso familiar e pessoal, é um amigo. E os amigos, independentemente do que façam, são sempre amigos, as pessoas mais importantes depois da família."

Sede de vencer começou em Leça com o primeiro título? "Essa vontade de ganhar foi-se construindo, vem um bocadinho de cada um, depois vai-se reforçando com tudo aquilo que são as vicissitudes da vida. Não posso negar que tudo aquilo de difícil que me aconteceu na vida foi importante para ter hoje o caráter que tenho e ser a pessoa que sou no fundo. Admito que às vezes com alguns exageros, mas que fazem parte do que eu sou como pessoa."

Leça tem passado por dificuldades: "Olho sempre para os clubes com muito carinho. O futebol não está fácil para ninguém e essa dificuldade acentua-se mais nas divisões secundárias. É com esta paixão que se consegue ir buscar essa tal força e dinamizar um clube que merece estar nos patamares que não está agora. É preciso a força de toda a gente, acredito que com essa capacidade humana e com a ajuda de pessoas que têm a capacidade financeira para meter o Leça noutro patamar, que também é importante e está sempre associado a campeonatos positivos."

Momentos marcantes: "Muitos, muitos, muitos. As vitórias, os golos que fiz, não foram muitos mas importantes. O momento da minha lesão, contra o Nacional, foi a primeira lesão grave e fui operado ao menisco. Naquele momento, o mundo desabou para alguém que vive tudo tão intensamente e quer estar sempre super ativo. Com a ajuda destes jogadores que aqui estão e de outros que, infelizmente, já partiram, foram importantíssimos na minha caminhada. Todas as pessoas que vamos encontrando na vida tenho um bocadinho de cada um deles, sinto muito isso."