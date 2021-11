Sérgio Conceição: as lesões, Corona e uma "grande possibilidade" para o jogo com o Vitória

Fábio Cardoso em ação no jogo com o Feirense

Treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Vitória de Guimarães, em partida da 12ª jornada da Liga Bwin agendada para as 20h30 de domingo.

Estimativa de prazo quanto às lesões: "Tenho-os todos os dias aí... Não há. Como sabem, o Marcano foi sujeito a uma intervenção cirúrgica, Pepe e Francisco [Conceição] neste momento vamos avaliando diariamente e olhando para a evolução das lesões, mas não há um período de tempo que possamos dizer: "vai ser isto e vai estar recuperado".

Corona: "Sinceramente, hoje não me apetece falar, neste sentido do individual... Temos de olhar para o coletivo e o que temos de fazer como equipa, amanhã, num jogo importante e difícil que vamos ter, e não entrar nessas nestes questões de pormenor, ia dizer o que ja disse sobre esse atleta. O FC Porto também precisa que jogue mais, mais tempo, é uma questão de trabalho. Faz parte do grupo e tem de se preparar para quando for chamado dar a resposta que tem de dar."

Depreende-se que Fábio Cardoso joga amanhã? "Há grande possibilidade que isso aconteça."

Vitória de Guimarães: "Cada jogo tem a sua dinâmica. A preparação do jogo é exatamente igual, olhando para os comportamentos do adversário. O Vitória de Guimarães tem jogado em 4x3x3, com três homens na frente, dois deles nas alas muito capazes no poder de desequilibrar no um para um, muito interessantes. Têm um homem na frente que joga bem e que é uma referência para depois aproveitar a capacidade que tem para essa ligação com os alas. Meio-campo com experiência, mas também qualidade técnica. É uma equipa interessante com individualidades interessantes, com alguma experiência e irreverência. Interessa-nos olhar para a nossa equipa, para o que temos de fazer."