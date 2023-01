Sérgio Conceição: "Arbitragem? Acredito que não fosse fácil..."

Declarações de Sérgio Conceição após o Sporting-FC Porto (0-2)da

O sabor da primeira Taça da Liga: "Nunca desvalorizei esta taça, sempre lhe dei uma importância grande. Acredito que Rúben Amorim sinta o sabor amargo como o que eu senti em duas finais. Perdi com o Sporting nos penáltis e uma com o Braga. Quando se trabalha no máximo e se faz tudo e se perde por pormenores há frustração

As finanças: "Esta equipa técnica faz um trabalho fantástico, num contexto díficil. Queremos competir ao mais alto nível, mas as finanças deixavam sempre em dificuldades. Mas, faz parte, estamos aqui para arranjar soluções, com miúdos da formação, com o Cláudio Ramos deu resposta positiva. Temos que valorizar o grupo de trabalho."

Sobre a arbitragem: "Arbitragem? Acredito que não fosse fácil para quem liderava a equipa, mas ganhámos merecidamente. Foi muito difícil contra um bom Sporting. Há que valorizar esta conquista".