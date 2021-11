Sérgio Conceição: "Aquilo que o Vitória fez no jogo veio dar ainda mais valor ao nosso resultado"

Declarações do treinador do FC Porto, no final do encontro com o V. Guimarães (2-1)

Jogo: "Antevia algumas dificuldades naturais, diante de uma equipa técnica capaz, de jogadores capazes. São capazes de desequilibrar. Estávamos preparados. Entrámos bem, criámos algumas situações que podíamos ter concluído. Continuamos sem ser eficazes. Depois, num penálti, sofremos golo. Nunca ficámos nervosos. Continuámos confiantes com o empate, que surgiu. Surgiu também o 2-1, mas que foi anulado por centímetros... Merecíamos estar em vantagem ao intervalo. Continuámos confiantes. Aquilo que o Vitória fez no jogo veio dar ainda mais valor ao nosso resultado. Procuraram jogar, foram desinibidos. Não ficou mais fácil contra 10, até porque há o perigo de facilitar. Continuámos a criar ocasiões para matar o jogo. Não foi um dos melhores jogos, mas foi um bom jogo."

Reação rápida: "Rápida, mas sem estar intranquila, com confiança. Até ao golo do Vitória, criámos quatro ocasiões. Estávamos confiantes. Se continuássemos com essa dinâmica. Houve uma ou outra situação em que não estivemos tão bem na reação à perda. Quando perdíamos a bola, sujeitávamo-nos aos ataques rápidos. Foi um bom jogo da nossa parte. Parabéns aos jogadores. É uma caminhada longa."