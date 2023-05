Sérgio Conceição: "Aqui ninguém desarma, estamos firmes até ao final do campeonato"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo em Arouca (segunda-feira, 21h15), relativo à 31.ª jornada da I Liga.

Jogo com o Arouca: "É um jogo difícil, contra uma boa equipa, que tem feito um campeonato muitíssimo positivo, até acima das expectativas que algumas pessoas pudessem ter no início da época. É verdade que já defrontámos o Arouca esta época, mas são sempre jogos diferentes, com histórias completamente diferentes."

Evolução do Arouca: "Vejo um Arouca consistente como equipa. Já não perdia há muito tempo, mas é uma equipa que nos diferentes momentos do jogo e no processo defensivo se organiza de forma interessante, podendo juntar mais um ou dois elementos à linha defensiva, dificultando a tarefa dos adversários. É uma equipa que trabalha com coesão interessante e, depois, na dinâmica em posse, tem sempre um futebol positivo, com jogadores que sabem o que fazem. Os médios têm qualidade técnica, os laterais são muito ofensivos, na frente o Antony dá alguma velocidade ao jogo, o Mujica posiciona-se bem e percebe os momentos em que deve atacar a profundidade e os momentos em que tem de ser um apoio importante para a linha média. Enfim... É uma equipa muito interessante, que tem feito um campeonato de acordo com o que é o futebol que tem praticado. O Armando Evangelista tem feito um excelente trabalho ao longo destes anos e sempre em evolução, o que é admirável. Estamos à espera de um jogo difícil, entre o segundo classificado e o quinto. Temos de nos focar para ganhar os três pontos e continuar firmes até ao final do campeonato."

Impacto da vitória do Benfica na recuperação: "Estamos atentos ao campeonato. Não me compete analisar jogos dos adversários, mas preparar a equipa para ganhar o jogo de amanhã, que é o mais importante. Agora, estamos atentos ao que os nossos adversários fazem, nomeadamente quem está na nossa frente, o Benfica, e quem vem mesmo atrás de nós, o Braga. Mas não interfere em nada o que tem sido na nossa caminhada. O sentimento que tive hoje ao treinar a equipa é que ela está consciente do que tem pela frente, madura, que treinou com a mesma alegria de sempre, com dedicação máxima. Por isso, aqui ninguém desarma. Estamos firmes até ao final do campeonato. Depois, no final fazem-se as contas."