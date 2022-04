Sérgio Conceição após o Vitória-FC Porto: "Sou o culpado pela mensagem..."

Declarações de Sérgio Conceição, à Sport TV, após o Vitória-FC Porto (0-1), partida da 29ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Fizemos um jogo muito competente. Chegar a Guimarães, frente a uma equipa sempre bem organizada, competitiva, num ambiente difícil de se jogar, e criar três ou quatro ocasiões claras de golo e na segunda parte igual, inclusive falhando um penálti, isso diz o que foi a nossa preponderância ofensiva. O Vitória não teve grandes situações nesta parte final, num jogo mais direto, baixámos um pouco e podíamos ter tido mais bola, com jogadores que nos permitem isso, mas o campeonato está a acabar e compreende-se a vontade de acabar o jogo rápido, embora isso não corra bem. No cômputo geral, foi uma boa exibição das duas equipas, com mais ocasiões da nossa parte."

Estratégia: "Sou o culpado pela mensagem que passei ao intervalo. Na primeira parte, entrámos bem, com o Fábio solto na frente dos médios, criando um losango no corredor central, deixando o Taremi e o Pêpê mais altos, o que condicionava muito a saída do Vitória. Disse ao intervalo para não perdermos o espaço mais avançado dos alas, começámos a recuar, os centrais começaram a jogar à vontade nas variações de jogo e foi pior a emenda que o soneto. Por vezes o treinador é mais assertivo, hoje provavelmente não fui tanto."

Passar em Guimarães: "Voltar a este estádio, sei que os adeptos não querem saber disso, mas para mim é sempre um gosto. Tenho recordações fantásticas do Vitória. Quando era jogador, estava no estrangeiro e disse que para voltar a Portugal era para jogar no FC Porto ou no Vitória, pela paixão que os adeptos têm pelo clube e por este ambiente."