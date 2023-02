Sérgio Conceição após Inter-FC Porto: "Com menos um, faltou-nos alguém dentro de área"

Declarações de Sérgio no final do encontro Inter de Milão - FC Porto (1-0), do encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, disputado hoje em Milão, Itália:

Sobre o jogo: "Estamos no intervalo da eliminatória. Penso que tivemos um jogo muito competitivo, estrategicamente bem planeado da nossa parte e permitimos muito pouco ao Inter. Lembro-me de uma ocasião do Inter no final do primeiro tempo. O Diogo [Costa] fez uma defesa extraordinária. Nós tivemos uma do Galeno e do Grujic."

Oportunidades: "Começámos a segunda parte a criar essas aproximações, situações para finalizar e onde podíamos e devíamos ter sido mais agressivos no momento de finalizar, que foi o que aconteceu com o adversário. Houve uma perda de bola do Otávio no corredor, o Lautaro [Martínez] não chega a bola, mas é uma situação de perigo, não é uma ocasião."

Menos um e golo: "Depois há a situação do golo. Sabíamos que Simone [Inzaghi] ia explorar a largura ainda mais, promove muito esse momento do encontro dos alas para os cruzamentos. Com menos um, faltou-nos alguém dentro de área para sermos mais eficazes nesse momento. É um bocadinho o resumo do que se passou nos 90 e poucos minutos.!

Intenso e agressivo: "Este tipo de jogos são extremamente apaixonantes de preparar, têm muitos pontos fortes nas equipas adversárias. Estamos nos oitavos de final, estão os melhores clubes do mundo e são desafiantes para a equipa técnica e jogadores. O Inter foi intenso, agressivo, olhos sempre na baliza e limitou muito aquilo que é a dinâmica. No final, se formos ver as ocasiões claras de golo, acho que saímos a ganhar. Mas o que conta é o resultado e o que vai contar é a passagem. Temos mais um jogo".