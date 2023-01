Sérgio Conceição após goleada ao Famalicão: "Não gostei muito do conteúdo"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a goleada caseira sobre o Famalicão, 4-1, em jogo da 16.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Sinceramente, apesar do resultado, não foi dos jogos que me agradaram mais. Permitimos muito ao adversário. Uma posse de bola que não diria que foi inofensiva, mas que não criou grandes problemas. Mas permitimos que os médios jogassem mais do que normalmente nós permitimos. Tínhamos na tabela bem presente a zona de pressão, mas o momento e o timing não estava ajustado. Não gostei muito do conteúdo, muito sinceramente. Ganhámos 4-1, claro que sim, através de golos bonitos, algumas combinações ofensivas com qualidade, mas no global não gostei como gostei de outros jogos. É a minha opinião muito sincera."

O que falhou? "Os médios jogaram muito à vontade na primeira parte, não percebemos que os laterais, principalmente o Penetra, estavam baixos, e que era quase sempre essa ligação, ou pelos laterais ou pelos médios e nós não contrariámos. Sabíamos da qualidade individual e do momento positivo, não podemos esquecer que o João Pedro tem feito um bom trabalho. Mas os adversários têm que sentir muita dificuldade em ligar o seu jogo, ou dar mais três ou quatro passes. Normalmente somos uma equipa muito mais presente na nossa organização defensiva, muito mais pressionantes, percebendo onde é que o adversário faz a ligação do jogo. Acho que recuperámos a bola, é verdade, mas baixa, a 60/70 metros da baliza adversária, normalmente percebemos melhor que dentro da nossa organização defensiva saímos com mais perigo. Normalmente essas recuperações fazemos noutras zonas, hoje não fomos capazes. Um bocadinho por mérito do adversário e algum demérito nosso. Ainda vou ver o jogo outra vez hoje."