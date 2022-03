Sérgio Conceição após eliminação da Liga Europa: "Se o discurso é que confiamos em todos.."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à SIC Notícias, após o empate 1-1 com o Lyon, em França, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa e consequente eliminação da prova.

Golo do Lyon no início baralhou a estratégia? "Não. Empatámos o jogo, estávamos a um golo de empatar a eliminatória e irmos a prolongamento e tivemos duas ocasiões no final para o fazer. Dentro do que foi o jogo, foi um jogo bem conseguido da minha equipa, muito organizados, a saber o que tínhamos de fazer, o que não fizemos no primeiro jogo. Penso que a eliminatória ficou decidida no Dragão, onde claramente podíamos e merecíamos ter feito golos. Não fizemos um jogo ao nível do que já fizemos. Penso que no geral o que era merecido era esta eliminatória ir a prolongamento."

Várias alterações no onze. Gestão? "Em 11 dias dizemos 4 jogos. A esta intensidade e a este nível, e se o discurso é que confiamos em todos, todos trabalham de forma fantástica, é escolher o melhor 11, olhando para estratégia de jogo. Temos confiança em toda a gente.

Com a eliminação, a responsabilidade do FC Porto no campeonato aumenta? "Há campeonato e Taça de Portugal, dois títulos para tentar ganhar."

Jogo com Lyon já é passado: "Encarámos o jogo para o ganhar, fizemos um jogo acima da média com jogadores que não têm tantos minutos e deram uma resposta fantástica. Acho que temos de estar orgulhosos do que fizemos hoje. Todos queríamos passar a eliminatória, agora não há nada a fazer, este jogo já faz parte do passado. É olhar para o jogo no Bessa, que para nós é uma final no principal objetivo da época, que é o campeonato."