Sérgio Conceição após Benfica-FC Porto: "O Otávio é muito inteligente"

Declarações de Sérgio Conceição à BTV após o Benfica-FC Porto (1-2), partida da 27ª jornada da Liga Bwin

A tática no clássico: "Não abdicámos do que era a nossa postura em campo, uma pressão alta, uma ocupação de espaço interessante, com e sem bola. Não definimos bem aqui e acolá. Jogo competente com Pepê e Galeno, sabíamos que os corredores do Benfica eram dinâmicos".

Sobre um jogador: "O Otávio é muito inteligente no jogo, é segundo avançado e terceiro médio. No fundo, teve um papel importantíssimo. Enfim, limitámos o espaço entrelinhas para o Rafa, o João Mário. O Rafa nas acelerações, no que procura nas defesas, era importante não haver esse espaço e sermos compactos. Tudo isso resulta quando os jogadores interpretam da melhor forma. Hoje, não houve história. O Benfica tem sido mais regular, por isso está em primeiro. Temos de correr atrás".