Conceição aplaude atitude de Toni Martínez no clássico: "Conheço o grupo que tenho"

Treinador do FC Porto em conferência de Imprensa ao encontro frente ao Atlético de Madrid, da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, agendado para as 20h00 de quarta-feira, em Madrid.

Sérgio Conceição, em conferência de Imprensa ao encontro frente ao Atlético de Madrid, da primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, foi questionado sobre a atitude de Toni Martínez, tornada pública por um dos assistentes do clássico Sporting-FC Porto, quando um adepto do emblema leonino caiu da bancada.

"Conheço o grupo que tenho. Acho que ao lado do futebol e da vida profissional, existe a vida pessoal, a saúde, que é o mais importante, quando é assim orgulho-me de ter um grupo de jogadores que além da qualidade como jogadores profissionais tem qualidade humana acima da média", começou por afirmar.

"Como o Pepe disse, vi muita preocupação com um adepto do rival com que jogávamos. Mas nesse momento não há rivalidade, há a vida de uma pessoa, e isso é o mais importante. [É de] Referir o sentimento do Toni Martínez, numa situação difícil, onde alguém se aproveitava para se valorizar como profissional de uma forma completamente errada", concluiu.