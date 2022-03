Sérgio Conceição antes do FC Porto-Boavista: "Nem sei quanto tempo andei a viajar"

Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão do Boavista-FC Porto, partida da 27ª jornada da Liga Bwin

O regresso atribulado de Lyon: "Nós temos sempre esse espírito de campeão, espírito com sentimento de dedicação e determinação em cada momento, em cada segundo pensar que pode ser decisivo para se ganhar o jogo. Dessa forma, vamos encarar o jogo com esse estado de espírtio, apesar do contexto que nos envolve, da viagem atribulada que tivemos. Quando se começa a preparar o jogo, ontem no Dragão e hoje, deixamos esses fatores de parte e olhamos para o essencial, o que se passa dentro das quatro linhas"

Regresso a Portugal: "Nem sei quanto tempo andei a viajar [risos]"