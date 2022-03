Sérgio Conceição analisa Lyon e fala do futebol da distrital: "Aprendemos sempre"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, diante do Lyon. A partida está agendada para as 17h45 de quarta-feira, no Estádio do Dragão.

Análise ao Lyon: "Dissecámos ao máximo a qualidade coletiva e individual. No campeonato francês, o Lyon está a fazer um campeonato fora daquilo que normalmente faz, pelo orçamento e qualidade que tem. Na Liga Europa tem cinco vitórias e um empate, marcando sempre mais de dois golos, uma equipa muito capaz, que tem dois avançados, com o Toko Ekambi, mais pela esquerda, o Dembelé muito possante, com o Paquetá por trás, com muita qualidade, o Faivre, que parte de fora para dentro, o Ndombele que dá robustez ao meio-campo... uma equipa diferente daquela que defrontámos na pré-época. Tem desapontado em França, eu sigo o campeonato têm algumas fragilidades defensivas. Olhando para a equipa no seu todo, queremos perceber o que podemos aproveitar, ter algumas precauções defensivas e olhar para o que temos de fazer como equipa."

Gestão física: "É sempre uma semana de três jogos, torna-se, ao final de umas semanas, desgastante. Há aqui um trabalho claramente da equipa técnica, vocês [jornalistas] tiveram a oportunidade de ver que quem foi ao treino foram os jogadores menos utilizados. Há uma preparação para este jogo, que tem mais que ver com o vídeo. Fica mais difícil nessas situações."

Conhecimento mais profundo do campeonato italiano e francês e prestação do FC Porto na Europa: "Não é só o FC Porto. As equipas portuguesas dão uma boa demonstração do futebol português. E fico muitíssimo satisfeito. Sobre o conhecimento de França e do Lyon, eu sou apaixonado por futebol e sigo as principais ligas do Mundo. E sigo os nossos campeonatos, até os do distrital. Quando vou a Coimbra, gosto muito de ir ver os escalões inferiores, aprendemos sempre. Fui treinador em França, mas não acho que isso seja uma mais valia. A vantagem é a forma como trabalhamos. As equipas portuguesas dão, normalmente, uma excelente imagem pela forma como os jogadores, as equipas técnicas e as estruturas trabalham."

Importância desta fase europeia para o ranking de Portugal: "Fico sempre contente quando as equipas portuguesas têm bons resultados, depois tenho de me focar no nosso jogo. Estou atento ao que é o futebol, ao que é a prestação das equipas, mas estou muito focado no que temos de fazer."