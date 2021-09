Sérgio Conceição, algo "inegociável" e um alerta no balneário: "Não é nenhum recado..."

Treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão à receção ao Moreirense (domingo, 18h00), a contar para a sexta jornada da Liga Bwin.

Moreirense: "Esperamos um jogo dentro do que é a dificuldade deste campeonato. Resultados do Moreirense não refletem a qualidade da equipa, dos jogadores, dos treinadores. Sabemos que individualmente e mesmo a nível coletivo é uma equipa que tem qualidade, cabe-nos a nós tomar as despesas do jogo e ir à procura do mais importante, que são os três pontos."

Mudança de chip: "Tem-se falado muito, mas não é um problema de Portugal ou do FC Porto. Acho que há uma coisa que tem de ser inegociável, que é a atitude competitiva, independentemente do jogo, do estádio, de quem que que possamos defrontar. Mas é um facto que as equipas no pós-Champions tem alguma dificuldade, não só em Portugal, em toda a Europa. Tem a ver com esses aspetos, se olharmos mais para essa despesa física que os jogadores têm no jogo, mas muitas vezes é mais a nível emocional, sinceramente. Sair de um jogo de mediatismo grandíssimo e depois ter de entrar por vezes em jogos em que os jogadores podem desvalorizar o adversário. Não há perigo maior do que esse e por isso é que depois há dissabores. Alertei para isso no balneário ainda hoje de manhã. Ser-se competitivo tem de ser sempre, não só às vezes, ser-se ambicioso e determinado é diariamente. Para mim é inegociável. Não é nenhum recado. Se eu notar alguma falta de comportamento, e não conto com isso, estou ali no banco para fazer mudanças. Se achar que alguém não está bem, tem de sair. Posso substituir. A mim quem me pode substituir é o presidente."