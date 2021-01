Sérgio Conceição alerta: "Temos o exemplo do líder da I Liga, que empatou em Famalicão"

Treinador do FC Porto lembra empate do Sporting em casa do Famalicão para alertar para as dificuldades que os dragões podem encontrar.

João Pedro Sousa disse que jogo com o FC Porto não vem em boa altura: "Partindo do princípio que os jogos são todos diferentes e que a própria motivação dos adversários quando jogam contra o FC Porto é diferente, o jogo em si tem as suas dificuldaes, depende muito do que nós fizermos neste jogo... É importante, difícil, mais uma final para nós. Vamos abordar o jogo para ganhar sabendo da dificuldade deste campeonato, em qualquer estádio ou contra qualquer equipa é sempre difícil. O Famalicão fez um campeonato muito bom na última época, teve muitas mudanças, agora está a encontrar o sue caminho. Depende do jogo que fizermos."

Sobre o momento do Famalicão: "Não sou bruxo, depende muito do que fizermos em campo, os resultados que antecederam este jogo não têm nada a ver com o jogo em si. Não é nada mais fácil. Às vezes ainda é mais difícil. Temos o exemplo do líder do campeonato que já foi a Famalicão empatar. Podia falar desse jogo e não falar dos jogos sem ganhar [do Famalicão]. Posso pensar que se calhar a responsabilidade de jogo [do Famalicão] é menor, pode retirar-lhes alguma pressão. E a motivação de jogar com uma equipa que é só campeã nacional."

Jogos decisivos que aí vêm: "A equipa está focada. Nós tivemos um ciclo terrível em dezembro, o trabalho que a equipa tem em relação àquilo que é tentar ao máximo focar os jogadores em cada momento do treino e do próximo jogo é fundamental. Não se pode pensar em dois jogos. Não se pode fazer uma preparação a médio prazo. É impossível porque não sabemos o que vamos fazer amanhã. Depende muito de castigos, lesões... Vamos tentar gerir neste jogo a pensar no próximo? Isso não existe. Vou olhar para a equipa que me pode dar a melhor resposta para se ganhar o jogo e trabalhar sobre este jogo. Quanto ao próximo, haverá tempo para o preparar, que será a Taça e depois temos tempo para falar nisso. Toda a nossa concentração está neste jogo com o Famalicão, quee stá num momento difícil."

Final four da Taça da Liga à vista: "Acha que para o Famalicão interessa isso? Acha que o João Pero Sousa está a pensar na Taça da Liga? A Taça da Liga está integrada nesse ciclo, como está o campeonato, o nosso principal objetivo. Temos de nos focar e cocnentrar em cada momento e em cada treino, prepararmos o Famalicão. Nestes dias foi só Famalicão. O Babic, o Queirós, o Assunção, o Anderson, outros jogadores que chegaram agora e poderão jogar no Famalicão, o Gil Dias que pode subir no terreno... Eu venho para aqui e falam da Taça da Liga, do Benfica, dos processos... Não estou com azia, até estou bem disposto."