Sérgio Conceição admite preocupação com Evanilson: "Ainda não sabemos a dimensão..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à RTP 3, após o triunfo por 1-0 sobre o Académico de Viseu, nos quartos de final da Taça de Portugal.

Análise: "Nós sabíamos que íamos ter um jogo competitivo, difícil, contra uma equipa que jogava perante o seu o público, que tem feito num trajeto muito interessante na II Liga. Nós, a jogar praticamente ao terceiro dia, não era de todo fácil. Mérito do Académico de Viseu ao ser uma equipa pressionante, com jogadores muito interessantes na frente, em ataque rápido criou alguns problemas, condicionou bem a nossa dinâmica num relvado difícil que permitia que o adversário pressionasse com mais facilidade."

Objetivo atingido: "Fomos consistentes, sólidos, fizemos um golo, criámos mais uma ou outra situação em que podíamos ter definido melhor. O objetivo foi alcançado, contente com este grupo de trabalho, é o sexto ano seguido que vamos às meias-finais, o que diz bem da solidez."

Escolha de jogadores: "Conto com toda a gente, são todos importantes. É normal haver mais gente que tem mais minutos do que outros. Estamos aqui a jogar ao terceiro dia, a entrada do Zaidu é absolutamente normal porque o Wendell nem convocado foi, no meio-campo o Bernardo Folha jogou porque o Marco [Grujic], depois de uma paragem, fez 85 minutos há três dias [com o Vizela], era muito arriscado, o Pepê tem jogado habitualmente, e o Evanilson, com dificuldades, não podia dar mais do que meia hora ao jogo. Olhei principalmente pela saúde dos jogadores e por aquilo que tem de ser um grupo competente, onde há uma competitividade entre eles e não dou nada a ninguém, eles é que merecem os minutos que têm."

Evanilson causa preocupação? "Sim. Voltou a sentir um problema muscular, ainda não sabemos a dimensão, vamos avaliar com calma."