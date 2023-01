Sérgio Conceição: "Acho que isso é que nos tem prejudicado esta época"

Declarações de Sérgio Conceição após o FC Porto-Famalicão (4-1) da 16ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Houve muitas coisas positivas. Mas, num ou noutro momento, permitimos ao Famalicão jogar mais do que aquilo que é normal, principalmente na sua primeira fase de construção. Os médios jogaram de uma forma livre e não foi isso que trabalhámos. Houve outros momentos do jogo em que a equipa esteve muito bem, porque, depois, ou em ataque organizado, ou em transição, fomos uma equipa forte no nosso processo ofensivo. Mas hoje não fomos capazes de ter uma boa leitura dessa pressão sobre o adversário."

Ser campeão: "Como campeões nacionais temos de entrar sempre à campeão. Eu acho que isso é que nos tem prejudicado esta época. Pensar que somos campeões é importante. Mas mais importante é fazer. É passar lá para dentro com atos, com entradas fortes, agressivas, no bom sentido. A atitude é importante. Hoje fizemos aquilo que nos que competia. Obviamente que nós, os treinadores, andamos sempre à procura da perfeição, e temos de trabalhar em cima disso. Isso é natural.

Secretário: "Em relação ao Carlos Secretário [que sofreu um acidente vascular cerebral, em outubro] foi uma felicidade. Foi uma alegria enorme para mim, que acompanhei este processo, que não foi nada fácil para ele. E vê-lo, neste momento, num processo da recuperação bem adiantada, fico extremamente feliz. Esta foi a grande vitória. É uma vitória também importante. Que é a saúde e a vida das pessoas."

Pepe: "A partir do momento em que está disponível é um jogador como os outros. Obviamente que o Pepe é um jogador excecional e que faz muita falta à equipa e é preponderante para a equipa. Aqui não há gestão nenhuma. Não adianta pensar nos outros jogos se não ganharmos este".