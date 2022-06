Decisão do CD: Sérgio Conceição absolvido, Vítor Baía e Cerqueira punidos

Sérgio Conceição foi absolvido de todos as acusações, enquanto Vítor Baía, vice-presidente dos dragões, foi suspenso 25 dias

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi ilibado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no caso dos incidentes no clássico com o Sporting, com os dirigentes Vítor Baía e Rui Cerqueira condenados.

Além das multas pessoais, também a SAD do FC Porto foi sancionada em coletivo, com uma coima de 16 320 euros.

O processo reporta a março, quando o Sporting apresentou uma participação disciplinar devido a factos ocorridos em 11 de fevereiro, num empate a duas bolas no Estádio do Dragão entre as duas equipas.

Quanto ao antigo guarda-redes, a decisão fundamentada nota os vários insultos que este dirigiu ao presidente do Sporting, Frederico Varandas, tendo confessado "a conduta ofensiva da honra de outro agente desportivo", o que atenuou a pena aplicada.

A SAD dos dragões foi punida por publicações nas redes sociais, sendo absolvida de outras acusações.

Em 11 de fevereiro, o encontro FC Porto-Sporting, da 22.ª jornada da I Liga Bwin, que terminou empatado 2-2, ficou marcado por desacatos entre jogadores e elementos das duas equipas, com o árbitro a mostrar vários cartões vermelhos.

Um dia depois do jogo, o Sporting anunciou a intenção de apresentar uma queixa-crime contra Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD portista, e Rui Cerqueira, diretor de imprensa do clube, por "agressões verbais e tentativas de agressão física" ao presidente do clube, Frederico Varandas.

O FC Porto reagiu à intenção dos leões, negando as acusações feitas e desmentindo quaisquer agressões ao líder do clube de Alvalade.