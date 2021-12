Sérgio Conceição aborda "toques" de Wendell, Pepe e Evanilson

Declarações do treinador do FC Porto após o triunfo caseiro sobre o Braga, pela margem mínima (1-0), na 14.ª jornada da Liga Bwin.

Wendell, Pepe e Evanilson saíram este domingo tocados do jogo com o Braga, referente à 14ª jornada da Liga Bwin e que o FC Porto triunfou por 1-0. Após a partida, Sérgio Conceição, treinador do emblema azul e branco, foi questionado sobre a situação clínica dos três jogadores.

"O Wendell foi uma pancada. O Pepe, também depois de uma pancada, sentiu algo no gémeo, e o Evanilson também foi um toque no joelho. Penso que nada de muito grave, mas que requer alguma atenção", esclareceu o técnico portista.