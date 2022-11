Conceição revela um titular contra o Mafra e fala de Zaidu, Veron e Pepe

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Mafra, da Taça de Portugal, que tem início às 20h45 de terça-feira.

Gestão? "Jogámos no sábado e hoje estamos preparados para viajar. O segundo dia após o jogo é, por norma, só de recuperação para os atletas que foram mais utilizados e esse curto espaço de tempo que temos é para nos focarmos ao máximo no jogo. E, nesse sentido, entram em campo os jogadores que estiverem em melhor forma física, emocional e em termos de estratégia. Posso dizer que o Cláudio Ramos vai jogar. Jogou com o Anadia e vai continuar na baliza. É o único que posso adiantar que vai jogar."

Ausências: "Todos os outros estão disponíveis, excluído o Zaidu e o Veron. O Pepe está próximo de voltar à competição, mas penso que ainda é curto para este jogo. Vai connosco, porque está sempre connosco, mas penso que é difícil estar pronto para o jogo."