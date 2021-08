Sérgio Conceição aborda situações de Corona e Sérgio Oliveira

Declarações do treinador do FC Porto após o triunfo caseiro sobre o Arouca, por 3-0, em jogo da quarta jornada da Liga Bwin.

Pode-se intuir algo sobre o mercado de acordo com as escolhas [Corona fora da convocatória e Sérgio Oliveira não saiu do banco]: "Não. As minhas decisões têm como base os treinos, aquilo que os jogadores dão. Em função da semana e do jogo na Madeira, optei por outros jogadores, não tem nada a ver com o mercado. O Vitinha, em termos de forma atual, está melhor do que o Sérgio [Oliveira], por isso é que entrou e o Sérgio não. Confio plenamente nos dois jogadores. O Sérgio trabalha comigo praticamente há cinco anos, é um jogador que estimo muito, como o Corona. Fazem parte desta caminhada. São importantes para o FC Porto e para a equipa."