Sérgio Conceição aborda situação de Zaidu

Zaidu saiu lesionado do jogo frente ao Tondela

Lateral-esquerdo saiu com queixas no triunfo do FC Porto na Taça de Portugal, por 2-1, sobre o Tondela.

Na flash-interview após a vitória sobre o Tondela no Estádio do Dragão, por 2-1, que apurou o FC Porto para os oitavos de final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição abordou a situação de Zaidu, que saiu com queixas na perna esquerda, aos 52 minutos da partida.

"Não sabemos nada. Está com alguma dificuldade no gémeo, vamos avaliar nas próximas horas", afirmou o treinador dos dragões.