Sérgio Conceição aborda situação de Marchesín

Recuperação do guarda-redes deverá ser difícil.

Marchesín sofreu uma lesão na grade costal e não deverá ser opção para Sérgio Conceição frente ao Marítimo (sábado, 18h30).

"Acho difícil a recuperação, hoje não trabalhou. Trabalhou no ginásio com o departamento médico, vamos ver, mas vai ser difícil", afirmou o treinador na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de sábado com o Marítimo.

Diogo Costa é assim, por esta altura, o único guarda-redes da equipa principal do FC Porto disponível para o jogo de sábado, com o Marítimo, da 3.ª jornada do campeonato.