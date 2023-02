Sérgio Conceição aborda Paulinho e diz que clássico "não é decisivo"

Declarações do treinador do FC Porto, antes do confronto com o Sporting, marcado para este domingo (18h00) e referente à 20ª jornada da Liga Bwin

O jogo pode mudar muito não havendo Porro de um lado e Otávio do outro? "Dois jogadores que não estão. Temos de olhar não para um ou outro jogadores, que obviamente são importantes na organização da equipa, mas temos de pensar em todos os momentos em que não estivemos tão bem contra o Sporting, naquilo que o Sporting nos fez no seu processo ofensivo, em que nos causou dificuldades no jogo. A forma como nos condicionou quanto tínhamos a bola. Há uma evolução natural da equipa e olhar para esse jogo não como uma referência, mas dar continuidade à evolução e perceber o que podemos fazer com os jogadores disponíveis em termos estratégicos para ir a Alvalade ganhar o jogo."

Paulinho vai estar disponível. Cria-lhe problemas ou ajuda-o mais, no sentido em que, com Paulinho, o Sporting pode ser mais previsível. "Preparámos o jogo a pensar na inclusão do Paulinho e, se não estivesse o Paulinho, no Chermiti. Depende do que fizermos no processo defensivo, no qual a equipa tem de dar uma boa resposta."

Que clássico espera amanhã com o Sporting. Houve um clássico há pouco tempo, esperam-se muitas diferenças? "Espero um adversário difícil, uma equipa que luta pelos mesmos objetivos do que nós. Jogo sempre muito competitivo, um clássico português. Se muda muito ou não, jogámos há pouco tempos e temos noção que temos algumas coisas a trabalhar, melhorar, evoluir. Faz parte do processo."

Até que ponto é importante este jogo tendo em conta que o Benfica já jogou nesta jornada? "Jogo importante para as duas equipas. O Sporting não pensará no segundo lugar. Olhando para a equipa do Sporting e para as pessoas que a compõem, mas principalmente na equipa técnica, tenho a certeza que pensam no título e nós também. É importante, mas não é decisivo."