Sérgio Conceição aborda lesão de Pepe: "É fruto do que é como jogador e homem"

Treinador do FC Porto aborda lesão sofrida pelo capitão dos dragões no jogo com o Paços de Ferreira.

Lesão de Pepe: "Pepe é o nosso capitão, infelizmente aconteceu-lhe essa lesão no último jogo depois de algum tempo parado. A lesão é fruto daquilo que é o Pepe como jogador e homem: todos os lances são para disputar no máximo, no limite. Tem uma vontade enorme de ganhar esses lances em cada momento do jogo. É uma prova mais do que evidente da sua motivação e determinação. Obviamente estamos tristes por ele, mas cabe-me a mim escolher e perceber que a ausência dele em campo é notável, mas ele está sempre connosco, independentemente de estar apto fisicamente ou não."

Importante acabar ano no campeonato com uma vitória, mas também sem sofrer golos? "Sim, é importante... É uma pergunta simples. É super importante para nós, é nesse equilíbrio que se fazem as equipas campeãs. Marcar é importante, mas não podemos marcar muitos golos e sofrer muitos golos. Corremos o risco que alguns desses golos que sofremos a mais possam contribuir para que no final não sejamos os primeiros. Temos olhado para isso, não com preocupação, mas como algo a trabalhar. Temos feito esse trabalho, não só a nível individual, como setorial e coletivo. É importante estarmos atentos a tudo isso que se vai passando. Ver como aconteceram os golos, a origem e ir à procura de corrigir esses mesmos problemas."