Sérgio Conceição aborda lesão de Otávio e elogia Marcano

Treinador do FC Porto mostra-se satisfeito com a evolução do central espanhol. Quanto ao médio brasileiro, confirma a ausência nos próximos dois jogos, pelo menos.

Sobre Otávio: "O Otávio está fora do jogo de amanhã [segunda-feira, frente ao Rio Ave]. Em relação a mim, não vou jogar, mas ainda não estou a 100 por cento, mas vou estar. (...) Tempo de recuperação do Otávio? Isto é uma pequena lesão muscular, penso que saiu no boletim clínico. Vamos ver a evolução. Neste jogo e no próximo [Belenenses] ele estará fora."

Sobre Marcano: "O Marcano tem sido integrado nos treinos de forma regular, o que há duas semanas ainda não acontecia, quando não integrava os treinos competitivos, algo que faz agora. Já é um bom passo para ele, sentir o conforto do jogador no trabalho diário. Quando achar que está em condições de ajudar a equipa... Mas o Marcano é um reforço importante, é um jogador importante dentro do balneário independentemente de estar, ou não, a jogar."