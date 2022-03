Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, à SportTV, após a vitória por 4-0 sobre o Tondela, na 26.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "O Tondela esteve muito competente a defender, com um 3x5x2, com muitos jogadores no corredor central. Dificultou o nosso jogo interior. Antes do golo, criámos duas ou três situações de golo, mas até ao penálti, o Tondela mereceu o empate. Defendeu bem, bloqueou-nos o espaço em que somos fortes. Retificámos algumas coisas ao intervalo e na segunda parte começámos bem. Mesmo antes da expulsão do Tondela. Os números são exagerados para aquilo que o Tondela fez principalmente na primeira parte."

Baliza a zeros e onze titular: "São duas situações importantes: não sofrer e fazer golos. Jogar contra uma equipa em inferioridade numérica não é sinónimo de supremacia no jogo e de conseguir situações de golo. Fomos muito inteligentes ao conseguir esse espaço, o Fábio Vieira tem uma capacidade fantástica de descobrir os avançados, o Galeno e o Francisco Conceição são muito verticais e fortes no um para um. Aqui não há onzes titulares, há 26 titulares, 26 jogadores que lutam por um lugar. Às vezes, até são mais importantes os reforços que saem do banco e entram para ajudar."

Onze parecido ao jogo anterior com o Lyon: "Estou com eles todos os dias e achei que este era o melhor onze. Para quinta-feira, será um onze diferente, possivelmente. Vamos trabalhar e pensar na melhor estratégia para tentar dar a volta à eliminatória."

Goleada e derrota do Lyon. Dá confiança? "Não dá. É enganador. As pessoas não conhecem as equipas francesas. O Rennes [venceu o Lyon 4-2 hoje] investe muito, tem bons jogadores, um treinador experiente. No jogo com o Lyon, houve mais demérito nosso do que mérito do Lyon. Mas sabemos que eles têm qualidade, individualidades muito interessantes. Mas temos a possibilidade de dar a volta, sabendo que o principal objetivo é o campeonato e três dias depois temos jogo no Bessa."