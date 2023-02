Sérgio Conceição aborda disponibilidade de Otávio, Eustáquio, Wendell e Veron

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão ao duelo com o Académico de Viseu, agendado para as 20h45 de quarta-feira e a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.

Semelhanças com jogo da Taça da Liga? Agora é mais difícil? "Semelhanças haverá com certeza, os jogadores são os mesmos, treinadores também, mas os jogos são todos diferentes. Foi em contexto de Taça da Liga, uma meia-final, este é jogo a eliminar também, numa competição diferente, num relvado e ambiente diferentes. Agora, os princípios das equipas não mudarão muito. Poderá haver uma ou outra nuance diferente."

Evolução no boletim clínico? "Otávio, Eustáquio e Wendell estão fora"

Tem 50 jogos na Taça de Portugal. Quase nunca foi surpreendido por equipas de escalões inferiores: "Acho que é importante não olharmos para dois jogos. Olhamos para um, para o de amanhã. Amanhã é das saídas mais difíceis nas competições nacionais, por tudo. Ambiente diferente, com certeza estará um estádio cheio com adeptos do Viseu, teremos os nossos, que mesmo em minoria serão força extra para nós. É uma equipa com jogadores que podiam jogar na I Liga e depois está num trajeto com o Jorge e respetiva equipa técnica que nos deixa... E aquilo que foi preparado para a meia-final da Taça da Liga, deixa-nos alerta. Se não estivermos assim e não formos fieis ao que somos, teremos muitas dificuldades. O jogo depende do que fizermos em campo. Somos favoritos, assumimos a responsabilidade e temos de demonstrar isso dentro de campo."

Veron: "Ainda não está disponível."

