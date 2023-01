Sérgio Conceição aborda disponibilidade de Grujic e Evanilson e comenta mercado

Declarações do treinador do FC Porto, antes do confronto com o Sporting, marcado para este sábado (19h45) e referente à final da Taça da Liga

Tem alguma indicação em relação às lesões de Grujic e Evanilson? Poderão jogar? "O Grujic não está disponível. O Evanilson, estando já a trabalhar com o grupo, ainda precisa de algum tempo, mas está disponível."

Até que ponto a falta de rumores de mercado a envolver os jogadores do FC Porto facilitou a sua tarefa de os manter focados no trabalho e que impacto poderá ter esta tranquilidade antes de um final? "É importante, porque, neste mês de janeiro, em que os jogadores que normalmente estão muito bem são cobiçados e os que estão muito mal querem ir embora, seja para terem outras experiências ou jogarem mais... Não gosto do mês de janeiro nesse sentido. Acho que se houve janela de mercado em que não houve tanta turbulência foi este ano e isso é extremamente importante para o grupo do trabalho, sem dúvida nenhuma."

Em que é que a presença ou ausência de Pedro Porro influenciou a preparação para o jogo com o Sporting? "Não influencia, porque somos fiéis em relação ao que somos como equipa. Estamos é atentos à dinâmica coletiva do adversário e aos jogadores que fazem parte dela. E o Pedro Porro é diferente de um Esgaio, sem dúvida. São muitos ofensivos, mas com características diferentes. É nesse sentido que temos de preparar o jogo, olhando para a organização coletiva e quem faz parte dela. Dou outro exemplo: na frente, jogando o Paulinho, o Trincão, o Edwards é diferente de jogar o Pote, que tem coisas diferentes. E é nessa ocupação do espaço, com bola e sem bola, de acordo com os jogadores que vão jogar, que temos que perceber o que vai acontecer, dentro das características da equipa do Sporting."