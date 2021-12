Sérgio Conceição aborda "bom nível" de Nakajima e salienta o "contexto"

Treinador do FC Porto foi questionado sobre o bom momento que Nakajima atravessa no Portimonense.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de sexta-feira, com o Portimonense, referente à 13ª jornada da Liga Bwin, foi questionado sobre o bom momento de Nakajima ao serviço do Portimonense. De recordar que o internacional japonês não poderá dar o seu contributo na partida, uma vez que está cedido pelo emblema azul e branco aos algarvios.

"Olhei para a equipa do Portimonense, olhando obviamente para os jogadores da dinâmica [do emblema algarvio]. Não olhei muito para o Nakajima, porque sabia que não pode dar o seu contributo à equipa do Portimonense, que ultimamente tem sido de bom nível, dentro do contexto Portimonense e não FC Porto", afirmou Sérgio Conceição.