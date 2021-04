Sérgio Conceição aborda a renovação de Otávio e a disponibilidade de Pepe

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao jogo de sábado, frente ao Santa Clara.

Como gerir o cansaço dos jogadores que foram às seleções, sabendo que há Liga dos Campeões em breve?

"É uma gestão que temos de fazer. Nós vamos falando com as seleções para nos inteirarmos do estado físico dos jogadores. Eles estão bem, uns com mais minutos do que outros. Uns com mais mazelas do que outros. Mas temos de fazer essa avaliação: ver quem está apto fisicamente e depois escolher o melhor onze para defrontar o Santa Clara. E tenho de ser honesto, depois destas viagens todas e depois do Santa Clara, temos de viajar para Espanha para jogar a Liga dos Campeões. E é preciso olhar de forma criteriosa e inteligente, não colocando a saúde dos jogadores em risco."

Disponibilidade de Pepe para o jogo: "O Pepe está apto para a ir a jogo. Vamos ver se entra no onze inicial ou se fica nos suplentes."

Renovação de Otávio é importante: "Essa é uma gestão que o presidente faz da melhor forma há quase 40 anos e não se tem saído mal. Tenho de olhar para os jogadores e ser coerente com o meu discurso. Para mim, é pouco importante que um jogador tenha mais um mês e meio ou dois meses de contrato. Faltando dois meses de competição, para mim são todos iguais. Portanto, essa gestão é feita pela direção. Renovam com os jogadores importantes da equipa e o Otávio é um deles."