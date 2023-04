Sérgio Conceição à velocidade da luz e a um passo de atingir mais uma marca

Treinador do FC Porto está a uma vitória de atingir uma marca no campeonato que apenas oito treinadores têm

Sérgio Conceição pode tornar-se já esta noite no mais prematuro treinador a chegar às 200 vitórias no campeonato português. Algo que em toda a história da competição apenas mais oito treinadores alcançaram: José Maria Pedroto, János Biri, Joseph Szabo, Fernando Vaz, Mário Wilson, Jorge Jesus, Manuel José e Manuel Oliveira, como se pode ver na infografia. Se o FC Porto derrotar o Santa Clara, no Dragão, resultado fundamental para manter a esperança na reconquista do título, Conceição atingirá essa fasquia em apenas 326 partidas, menos 49 do que o "Mestre" Pedroto, que até à data ainda é o que mais rápido a festejar duas centenas de triunfos na competição, a maioria das quais ao serviço dos portistas.

Seja esta noite com o Santa Clara, como seguramente espera, ou nas partidas seguintes, Sérgio vai bater outro recorde de Pedroto, que precisou de 375 jogos para somar duas centenas de triunfos.

Seja já esta noite, como certamente espera, ou nas próximas jornadas, é seguro dizer que o técnico do FC Porto vai acrescentar mais um recorde ao seu currículo para juntar aos de mais pontos somados num campeonato (91), de jogos seguidos sem perder (58) ou de títulos conquistados no FC Porto, só para citar alguns dos registos que levaram Pinto da Costa a dizer recentemente que Sérgio Conceição "é um dos melhores treinadores do futebol europeu."

Para a história, o Beira-Mar foi a primeira equipa que Conceição derrotou ao segundo jogo (15 de janeiro de 2012) enquanto treinador do Olhanense. Seguiram-se passagens pelos bancos de Académica, Braga e V. Guimarães, mas foi já ao serviço do FC Porto que chegou às 50 vitórias e todas as outras marcas redondas que se seguiram. Como curiosidade, refira-se que o Portimonense é a equipa que mais vezes derrotou na I Liga: 12 em 12 confrontos. Seguem-se Rio Ave, Paços de Ferreira e Moreirense, todos com 11. Finalmente, Otávio é, de longe, o jogador que mais vezes (176) foi utilizado por Conceição no campeonato, enquanto Marega foi quem marcou mais golos (52), ainda que neste caso a vantagem para Taremi seja de apenas dois remates certeiros.