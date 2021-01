Sérgio Conceição: "A Taça da Liga tem sido uma competição estranha e ingrata para o FC Porto"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Treinador do FC Porto recorda "penálti desnecessário" na final de 2019 com o Sporting antes de novo embate com os leões.

O FC Porto defronta o Sporting na terça-feira, em Leiria, naquele que será o primeiro jogo da final four da Taça da Liga 2020/21.

Antes do encontro, em declarações à revista da Liga, o treinador dos dragões, Sérgio Conceição, descreveu a prova como "estranha e ingrata para o FC Porto", mas vincou o desejo de conquistar o troféu que ainda não está no museu do clube.

"A Taça da Liga tem sido uma competição estranha e ingrata para o FC Porto uma vez que é a única que ainda não conquistou e que tem fugido sempre por um ou outro pormenor, seja um penálti desnecessário no último minuto como na final com o Sporting, ou um golo sofrido nos descontos após ressalto como aconteceu frente ao Braga no ano passado. Queremos contrariar esta tendência até porque nunca escondemos que para o FC Porto ganhar esta Taça da Liga é, como é óbvio, um dos objetivos da temporada", começa por referir Conceição, prosseguindo:

"Tenho dito que a hegemonia se conquista a cada título em disputa e, após a conquista da Taça de Portugal, estamos preparados para tentar manter essa hegemonia sabendo que na fase final da Taça da Liga estão as quatro melhores equipas da Liga portuguesa e que nesta fase da temporada, com o calendário tão apertado, vai ser necessário lutar nos limites do esforço de todos para alcançarmos os nossos objetivos", rematou o técnico azul e branco.