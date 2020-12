Treinador diz que todos os jogadores precisam de "sentir a responsabilidade" de representar um clube como o FC Porto.

Pepe disse que todos os jogadores podem ser capitães: "O que o Pepe disse é o que eu penso. O capitão usa a braçadeira, mas toda a gente tem de assumir essa responsabilidade e não abdicar de princípios fundamentais para ganharmos. Temos de ter muitos capitães no balneário. O Pepe será sempre um jogador importante amanhã [quarta-feira], jogando ou não."

FC Porto e Benfica defrontam-se outra vez dentro de três semanas. Quem vencer a Supertaça pode ficar com vantagem?: "Mal seria se isso acontecesse. Isto é um título e o Pepe dizia e bem, relativamente ao ano passado, é um jogo, um título, queremos muito ganhar, mas há outros objetivos na época importantes. Mal seria se ficássemos agarrados a um jogo. Vamos fazer de tudo para que as coisas corram bem e para que toda a gente possa estar feliz."

Espetacularidade do jogo: "Jogos ricos a nível tático são jogos espetaculares. Temos o exemplo da arte contemporânea, alguns dizem que é espetacular, outros dizem que são rabiscos. Vamos encontrar um Benfica com uma equipa técnica experiente e nós não andamos aqui há pouco tempo. Vai ser um bom duelo nesse sentido. Depois há a questão de existir um jogador com qualidade, o que dá ao jogo, e esse brilhantismo tem a ver com capacidade técnica. O brilhantismo do jogo tem a ver com isso".

Sobre a disponibilidade de Pepe: "Sinceramente, está 50/50, veremos as próximas horas. Não está descartada a utilização dele".

Quem entra como favorito? "Vocês já viram finais em que a equipa que se pensa que está menos forte é a que tem supremacia em relação ao adversário. Um jogo de futebol é uma caixinha de surpresas, muitas vezes somos surpreendidos por vários fatores. Não falando de FC Porto e Benfica, que são muito equilibradas a todos os níveis, mas mesmo equipas de patamares inferiores chegam a finais e dão respostas muito positivas. Nada disso que gravita em torno do futebol, de pressões, é decisivo para amanhã".