Sérgio Conceição: a "pouca eficácia" do FC Porto e o "equilíbrio fantástico"

Treinador do FC Porto considera que a "falta de eficácia" foi o grande pecado no jogo com o Rio Ave, mas fala em "excelente partida".

Análise da vitória sobre o Rio Ave (2-0): "Foi importante porque fizemos um excelente jogo. Andamos a criar muitas situações de golo e não as concretizamos, somos pouco eficazes, fizemos uma primeira parte fantástica, criámos cinco ou seis ocasiões claras. Fomos para intervalo a ganhar por 1-0. No segundo tempo não tão incisivos como no primeiro tempo, o que é normal, mas procurámos o segundo golo. Vitória justa contra um adversário que, em termos das suas unidades, é de qualidade. Não sabíamos como se iam apresentar e estávamos preparados para diferentes cenários. Trabalhámos no desconhecido, pensando na nosa equipa e penso que isso fizemos bem."

"Equilíbrio fantástico" do FC Porto: "Há certamente essa motivação extra de os jogadores quererem mostrar ao novo treinador algo mais do que foi feito até então Se trocaram é porque algo não estava tão bem. Na dinâmica da equipa adversária, não é que se possa trabalhar muito em dois dias. Olhando para a equipa, percebemos o que tínhamos de fazer num ou outro pormenor, ajustando o que é necessário. Estamos preocupados connosco, com vontade muito grande de estarmos sempre equilibrados, percebendo que o Rio Ave tem jogadores rápidos na frente, o equilíbrio dos centrais, médios e laterais foi fantástico, sempre de forma muito segura não permitimos nada ao Rio Ave. O lance mais perigoso foi um lance do Mbemba, podia ter sido um autogolo. Muito consistente a minha equipa, podíamos ter feito um ou dois golos a mais."

A resposta quando questionado sobre o Sporting-Benfica: "Convém-nos aquilo que tiver de acontecer. Olhamos para a nossa luta, agora, depois deste jogo, é carregar baterias par jogarmos no Jamor contra o Belenenses, que é sempre difícil. Quero muito ganhar contra o Belenenses."